«Начала душить одноклассника». Стали известны подробности конфликта в школе под Харьковом

В школе села Бердянка до сих пор переваривают инцидент, который произошел в минувшую пятницу, 2 ноября. По словам директора учебного заведения Натальи Золотухиной, никакой драки между учениками не было. Дети вышли на перерыв, стали играть в футбол.

– И эта девочка решила с ребятами также играть и стала на воротах. А там уже был вратарем мальчик из ее класса. Он говорит: «Я буду», а она: «Нет, я». И девочка начала душить мальчика. Ну, она у нас такая – стоит на учете. Завалила мальчика на землю, придавила ногой спину и начала душить за шею – сделала замок руками и держит. Пока учитель подбежал, подскочили ребята, потому что были рядом, и начали оттягивать. Не смогли. Второй подбежал – и сел на ногу. Вот тогда она и закричала. У девушки ушиб мышечной части, - рассказала «Комментариям. Харьков» директор школы села Бердянка.

Оксана – так зовут пострадавшую ученицу – проблемная и агрессивная, характеризуют девочку в школе педагоги и жители Бердянка. При этом школьница имеет хорошую память и неплохо учится.

– А вот поведение у нее – развязная, к старшим ребятам цепляется. Может плюнуть в лицо, толкнуть – так она проявляет свои эмоции. Маму из-за нее неоднократно вызывали, хотя в эту же школу ходят братья девочки – не было ни одного нарекания на их поведение, и нормально учатся, - отметила Наталья Николаевна.

Мать девочки, говорят учителя, только руками разводит – разве она виновата, что дочь имеет такой характер? Женщина одна воспитывает четырех детей (от разных мужчин) – трех мальчиков и девочку.

Сейчас в школе решают, как с девочкой быть дальше. Раньше о том, чтобы перевести ее на индивидуальное обучение, в школе не задумывались.

– Бывают дни, когда она все рвет и мечет, а бывает – спокойная, учится, - говорит директор.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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