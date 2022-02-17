Начальник управління СБУ у Харківській області розповів про ситуацію у регіоні

На кордоні з Харківською областю перебувають близько 13 тисяч російських військових. Про це під час позачергової сесії Харківської обласної ради повідомив начальник управління СБУ у Харківській області Роман Дудін.

16 лютого під час позачергового пленарного засідання сесії Харківської обласної ради виступив начальник управління СБУ у Харківськії області Роман Дудін. У своїй промові він зазначив, що ситуація, яка склалася сьогодні в регіоні щодо ескалації Росії потребує певних роз’яснень. І правдива офіційна інформація повинна бути доведена до відомо всього місцевого населення.

Начальник управління СБУ у Харківськії області Роман Дудін підкреслив, що вже 8 років йде війна, не припиняється агресія. На Україну тиснуть і психологічно, і політично, і економічно зі сторони країни – агресора. Але сьогодні Україна має максимальну підтримку від всіх зарубіжних партнерів.

Щодо ситуації в Харківській області, Роман Дудін зазначив, що наразі завдяки харків’янам територіальна оборона Харківського регіону вже отримувала значні кошти на оснащення всього силового блоку. Це надало можливості слідкувати за кожним кроком ворожої сторони. Начальник управління СБУ у Харківській області запевнив, що аналізуючи поведінку військових та їхньої техніки з іншої сторони кордону, стає зрозумілим, що російська сторона не готова до нападу на територію України.

- Ми бачимо вкрай негативне відношення російських військових службовців до завдань свого керівництва. Солдат викидають в поля без нічого, вони продають бензин та пальне, сухпайки. Російські війська не готові на цю хвилину до різкого військового наступу. Але ми активно слідкуємо за цими процесами. Розуміємо кількісний склад і техніку, що є на озброєнні, – запевнив начальник управління СБУ у Харківській області Роман Дудін.

Він зазначив, угруповання російської армії на кордоні з Харківською областю нараховує близько 13 тисяч військових.

- Щодо оборони Харкова, всі необхідні силові підрозділи об’єднані. У випадку наступу прикордонні підрозділи також підтягнуться. Штат територіальної оборони вже налічує більше 17000 осіб, які першими стають на захист нашого регіону у разі потреби. Разом з кадровими військовими та військові АТО - це ще до 20000 людей. Загалом, більше 50 000 військовозобов’язаних будуть готові стати на захист Харкова у перший день нападу, - повідомив Роман Дудін.

Силовик переконаний, що Харківщина повністю забезпечена необхідною формою, зброєю та бронетехнікою. Також у своєму виступі він зазначив, що ворог намагається впливати на українців через ботоферми, що працюють на території країни-агресора. Їх мета - дестабілізація влади та посилення панічних настроїв серед жителів Харківщини. Роман Дудик закликав жителів Харківщини шукати інформацію щодо можливої мобілізації тільки на офіційних українських джерелах та активно вступати у групи територіальної оборони на місцях.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Юлія Пономаренко

Новости портала «Весь Харьков»