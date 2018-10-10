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Начальника арсенала под Ичней сняли с должности еще в августе - Генпрокурор

Начальника арсенала под Ичней сняли с должности еще в августе - Генпрокурор

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в августе этого года начальник складов боеприпасов возле Ични в Черниговской области был снят с должности из-за неготовности к защите объекта от диверсий.

"Подразделения ССО - Сил специальных назначений - в августе проводили отработку всех складов на территории Украины относительно готовности к антидиверсионным задачам. По результатам этих учений на всей территории Украины, в частности, начальник Ичнянского склада был снят с должности и уволен в запас без выходных выплат", - сказал Луценко.

"Очевидно, что после тотальных проверок военной прокуратуры совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом осенью прошлого года планы по усовершенствованию безопасности военных складов в Ичне не были реализованы", - заявил Луценко и добавил, что речь идет об объективных и субъективных причинах.

"Объективные - это абсолютно недостаточное выделение средств, поскольку из миллиардных сумм выделялись только, если не ошибаюсь, несколько десятков миллионов. Но и темпы работ, их организация также вызывают очень большие вопросы. Готовность к контрдиверсионным работам именно в Ичне отсутствовала, о чем свидетельствует внутренняя работа Министерства обороны и Генерального штаба. Они действительно это установили и именно за это был снят руководитель. это произошло буквально месяц-полтора назад", - отметил Луценко.

"Поэтому, к сожалению, база не была в полной готовности к требованиям военного времени, в котором мы реально живем. Это горькая правда, и прокуратура сразу после нормализации обстановки на местах - имею в виду прекращения взрывов, разминирования, возвращения населения и т.д. - активизирует следствие, хотя впереди огромные экспертные работы", - сказал генпрокурор.

Как сообщалось, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. С прилегающих территорий эвакуировано свыше 12,5 тысяч человек.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения кроме Ични отключены еще 11 населенных пунктов Ичнянского района.

На территории работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале в Ичне.

Правительство выделило 100 млн грн на восстановление населенных пунктов, пострадавших от взрывов на складах боеприпасов.

ГСЧС планирует зачистить от взрывоопасных предметов территорию, прилегающую к арсеналу под Ичней, до 15 декабря 2018 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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