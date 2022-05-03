Начато расследование британских компонентов в российских системах вооружения

Велика Британія розслідує, як на російській військовій техніці, покинутій на полі бою в Україні, опинилася британська електроніка. Про це пише газета The Telegraph.

Видання наводить приклад комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2", який, як виявилося, був оснащений елементами, виготовленими у Великій Британії, США, Німеччині, Південній Кореї, Тайвані та Нідерландах. Зокрема, що стосується деталей британського виробництва, то йдеться про кілька високочастотних транзисторів, які є прикладом електроніки "подвійного використання" (що означає, що її можна використовувати як з військовою, так і з цивільною метою).

The Telegraph нагадує про те, що Лондон запровадив ембарго на постачання зброї до Росії після початку окупації Криму в 2014 році. Санкції Британії також передбачають заборону на експорт до Росії технологій "подвійного використання".

Видання сумнівається, що постачальники могли свідомо порушити правила. Британський уряд відстоює позицію, згідно з якою Росії має бути перекритий доступ до всього, що допомогало б їй озброюватися.

The Telegraph припускає, що йдеться про шпарини, якими Москва може користуватися, щоб отримати такі технології. Наприклад, Британія може продати щось Індії - а та перепродає це до Росії. Джек Уотлінг і Нік Рейнольдс з британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) кажуть, що Москва використовує для отримання бажаного не лише посередників, але й підставні компанії та навіть шантаж. Також, за даними RUSI, частину з цих технологій міг закупити Роскосмос.

https://www.telegraph.co.uk/business/2022/05/02/investigation-launched-british-components-russian-weapons-systems/

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14181

Новости портала «Весь Харьков»