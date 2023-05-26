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Национализация имущества в Крыму: СМИ напомнили, как нардепу Безгину удалось ее избежать

Национализация имущества в Крыму: СМИ напомнили, как нардепу Безгину удалось ее избежать

Все познается на контрасте. Накануне оккупационные власти Крыма «национализировали» имущество семьи Владимира Зеленского, Меджлиса крымскотатарского народа, ряд объектов, имеющих отношение к украинским политикам и бизнесменам. СМИ очень уместно вспомнили (https://www.unian.ua/politics/nacionalizaciya-mayna-v-krimu-zmi-nagadali-yak-nardepu-bezginu-vdalos-jiji-uniknuti-12269940.html) о том, что не все граждане Украины готовы терпеливо ждать деоккупации полуострова Вооруженными силами, а согласны идти на коллаборацию с врагом, лишь бы урвать свой небольшой гешефт.

Среди таких и народный депутат от партии «Слуга народа» Виталий Безгин. Как известно, Безгин в 2020 году выписал доверенность на Галину Герасимову, свою тетушку, которая по счастливой случайности является еще и депутатом оккупационного парламента Крыма. Кроме тетушки, с российскими паспортами у Безгина мать, отец и сестра - все в Крыму. Нардеп тогда заявил, что проконсультировался с НАЗК - и те мол «посоветовали» ему поступить именно так: вступить в сделку с подсанкционной оккупатессой, заплатить пошлину в госбюджет России, чтобы российские солдаты эффективнее убивали украинцев.

Естественно, никто ни с каким НАЗК не советовался, поскольку законными считаются только сделки, совершенные на территории подконтрольной правительству Украины. Все, подписанное в Крыму - это филькина грамота. И Безгин это прекрасно знал. Но молчал, пока подробности не вскрылись в январе 2023 года. И на горизонте не замаячила статья колаборационизм.

Теперь его история выглядит еще страннее. Получается, у президента было терпение и мужество, чтобы не продавать свое имущество по российским законам - а у депутата Безгина - нет. Интересно, что теперь скажет НАЗК, а лучше - Служба безопасности Украины

Джерело: https://t.me/u_now/98276

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