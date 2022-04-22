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Нацполіція закликає дотримуватися комендантської години на Великдень

Нацполіція закликає дотримуватися комендантської години на Великдень

У Національній поліції закликають громадян відповідально поставитися до дотримання правил комендантської години під час відзначення Великодня у неділю, 24 квітня.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Правоохоронці просять вірян та священнослужителів не порушувати вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, який діє в Україні. Зокрема, йдеться про дотримання правил комендантської години, сигналів повітряної тривоги тощо”, - йдеться у повідомленні.

Водночас поліцейські готові забезпечити правопорядок у місцях проведення богослужінь, зазначають у відомстві.

24 квітня християни східного обряду відзначатимуть Великдень.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив початок вторгнення в Україну. війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет, авіабомб.

Источник: ukrinform.ua

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