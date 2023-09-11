В последние дни резко обострилась ситуация в районе Карабаха и многие аналитики поспешили заговорить о том, что в воздухе запахло новой, большой войной на Южном Кавказе.

Не думаю, что можно говорить о “большой войне”, но то, что мы и вправду можем в ближайшее время увидеть расставление точек над ä, ну или над Ü, в зависимости от предпочтения исторических контекстов – это действительно так.

Прежде всего, следует понимать, что до тех пор, пока в Карабахе находятся так называемые “миротворцы” из россии, говорить о большой войне не приходится. А вот о локальных, тактического значения боевых действиях – вполне. Но, по какой причине?

Более чем уверен, что после вполне вероятного очередного витка воспламенения в Карабахе, в украинское информационное пространство начнут интегрировать нарративы о геноциде народа “независимого Арцаха”, что уже было сделано женой премьер-министра Армении Анной Акопян, приглашённой в Киев на саммит первых леди. Но, вместо того, чтобы воспользоваться этим приглашением как возможностью выхода Армении на новый международный уровень, Анна Акопян стала неистово ретранслировать фейки о “геноциде” и “голоде” в Карабахе.

Такими заявлениями супруга армянского премьер-министра достигала узконаправленных целей, распространения пропаганды с международной площадки, что в Киеве не могли не заметить и, вряд ли Анна будет иметь шанс поучаствовать вновь в подобном мероприятии.

В свою очередь, на фоне этого визита в самом Карабахе, в той части, что пока не подконтрольна Азербайджану, были проведены так называемые “выбора” и был выбран так называемый “президент” - Самвел Шахраманян. Весьма примечательно то, что эти псевдо-выборы прошли практически под аккомпанемент выборов в россии и псевдо-выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Фактически, от визита Анны Акопян в Киев, до “избрания” Самвела Шахраманяна, можно проследить весьма последовательную деятельность Еревана по легализации фейкового образования под названием - арцах.

И все эти действия кардинальным образом перечёркивают мирные договорённости 2020 года, подписанные Ереваном и Баку, но не только не соблюдаемые на протяжении последних нескольких лет первой стороной, но и создающей препятствия для их дипломатической реализации.

А потому, так или иначе, а когда ишак не идёт, то его всё же следует погнать кнутом. И концентрацию именно этого кнута мы можем наблюдать у границ с Арменией и в самом Карабахе.

Но, опять-таки, перспективы закрытия всех спорных вопросов по Карабаху военным путём, пока там находятся российские формирования, я не вижу. Ведь, можно достичь тактических побед, но при этом не разрешится главная, стратегическая – Ханкенди и не только.

То есть, мы сможем с вами стать свидетелями промежуточного решения, накануне 2025.

Единственное, что не совсем понятно, на фоне концентрации соответствующих сил и средств, на, что рассчитывает Ереван? Ведь процесс расставления точек, произойди он сейчас или в 2025, в любом случае возможности удержать силой захваченные и пока ещё остающиеся под контролем Армении территории Карабаха ей не удастся. К чему бессмысленная рефлексия, вместо принятия неизбежного и попытки дипломатическим путём извлечь из текущих событий выгоду?

Недальновидность и тупиковость ограниченной политики Еревана, приводит Армению к очередному региональному фиаско. И в отражении полумесяца это фиаско просматривается как нельзя отчётливо.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20067

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