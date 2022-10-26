Надлом ядерного Голиафа

Безумный российский политикум зациклен на исторических датах. Он не живёт будущим и избегает смотреть в лицо насущным проблемам текущего дня. Вместо этого все расчеловеченное общество, порождающее таких моральных уродов, как Красовский, намертво увязло в топях закостеневшего прошлого. Про сатанизацию культа победы во второй мировой войне уже написаны горы статей и публикаций. Тему настолько затерли до дыр и обессмыслили, что требуются новые эпизоды. Учитывая, что пропагандистское топливо проигранной "спецоперации" прогорело, Москва пошла на косплей Карибского кризиса.

60-летие пиковой эскалации "холодной войны" реинкарнировалось в тактических ходах на украинском информационном фронте. Вот только если в 1962 году советские спецслужбы провернули дерзкую операцию с размещением ядерных боеголовок в мягком подбрюшье США на Кубе, то в 2022 году ядерная карта разыгрывается ГРУ дёшево и сердито.

Попытки ядерного тяжеловеса – России раскрутить на весь мир фейк о мифической грязной бомбе Украины превращают всю силовую вертикаль страны в посмешище. Особенно тягостно наблюдать, как россияне пытаются внести раскол между Киевом и странами Европы, а также между британским правительством и британскими спецслужбами, раскручивая миф о нарушении режима ядерного нераспространения. Крайне убогое измышление разбивается вдребезги о простой контраргумент: отчего это сердобольную Россию не заботит наращивание ядерного арсенала такого соседа-изгоя, как Северная Корея? Пхеньян уже 16 лет шантажирует регион своими боеголовками, а Кремль и в ус не дует. Напротив: российские кадры куют ядерный меч северокорейской диктатуры. Вот где собака зарыта.

Путинисты намеренно демонизируют Украину, пытаясь изобразить из всех ее стран-партнеров апокалиптических монстров. Хотя на деле лишь в их обойме затесался печально известный "генерал Армагеддон". Столь резкий подъем ставок демонстрирует слабость Москвы. Лихорадочные попытки достичь смены повестки в своих интересах, используя хрущевскую технологию 1962 г, – тщетны, ведь Россия уже надорвалась.

Нельзя не отметить схожие с нынешними причины ядерного шантажа правительства Кеннеди. Советы не тянули ядерную гонку, пожирающую огромный ресурс народного хозяйства и ведущую страну в тупик. Разрядка была нужна Союзу, как воздух. Ошметки путиномики сейчас в куда более плачевном состоянии. Этим и объясняется нечистая ядерная пикировка, которую раскусили в НАТО. РФ дали четко понять, что ее бредовые выпады в адрес Украины провалились.

Но у грязной ядерной истории есть ещё одно скрытое измерение. Речь не только о подготовке операции по прикрытию попытки применения российского ядерного оружия против ВСУ и украинцев. В глобальном плане все ещё хуже.

В результате тотального провала частичной мобилизации Россия пошла вразнос по всем азимутам. Путин и Шойгу открещиваются от затеи возродить левой ногой "вторую армию мира" и перекинули все на регионы и ЧВК. Справились. Так открылось окно в ад.

Формирование и обеспечение батальонов по региональному признаку ослабляет центр, позволяя главам субъектов федерации обзавестись лояльными им армиями. Растет искушение диктовать свои условия Москве, а в скором будущем – и вовсе сепарировать свои регионы от метрополии.

В свою очередь такие главари ЧВК, как Пригожин, надели мундиры строгменов, крупных варлордов. Разве кого-то удивит тот факт, что у ЧВК "Группа Вагнера" уже имеется грязная ядерная бомба? Вот это воистину глобальная проблема.

Совсем худо станет, когда окрепшие региональные вотчины в федерации начнут думать о гарантиях своего будущего и захотят приватизировать свою долю в ядерном арсенале России. От подобных мыслей бросает в холодный пот. Но распад надломленного российского ядерного Голиафа все более возможен.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/751

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