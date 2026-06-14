“Надо туда въ..бать, короче, ВОГом, нах..й” — російські командири наказують обстрілювати цивільних на Харківщині

Чергове перехоплення розмови російських загарбників ― командири 352-го мотострілецького полку зс рф, який бере участь у злочинній війні проти України, вигадали варварську каральну акцію проти цивільного населення на тимчасово окупованій території Харківської області.

Замість наведення дисципліни серед своїх алкоголіків вони наказують бити з гранатометів по хатах місцевих мешканців.

“Луна”, “Луна” короче, поступила информация, это — самогонщики местные, надо туда въ..бать, короче, ВОГом, нах..й”, — наказує московит.

Другий окупант підтверджує, що тримає під прицілом оселю, де перебуває двоє осіб, зокрема жінка.

“Да я вижу, да, двое-двое вон они внутри, если не ошибаюсь, вот слева там женщина сидит, а вот здесь вот непонятно кто”, — каже окупант.

ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»