"Надоело вранье"

Невероятно, но факт: система передачи информации внутри вертикали "спецоперации" работает по принципу испорченного телефона. Об этом секрете Полишинеля стало известно благодаря откровениям самого честного пропагандиста из авгиевой конюшни Кремля – Марго Симоньян. Данная персона по определению просто так без указки начальника пасть никогда не откроет. Ранее уже можно было подметить, что после ее информационных подстилок начинались различные негативные процессы. Армянская приблуда отрабатывает самые грязные задания Кремля, лишь бы удержатся на денежных потоках, которые отстегивают на RT.

В общем, медиа-ведьму отправили фабриковать инфоприкрытие для поиска виновных в крахе планов "СВО". Фабула нарратива, пробивающего очередное дно, сводиться к тому, что российскому руководству не повезло з подлым народишком. Пресловутые центры принятия решения в виде полушарий головного мозга вождя не дружат между собой по вине цепочки лжи, которая начинается в самых глубоких закомарниках. Оказывается, это не киселевщина либо скабеевщина порождают фейки. Они просто в крови русского человека. "Самый маленький командирчик" – вот он, каменщик гигантской стены лжи, которая отгородила Кремль от действительности и усыпила бдительность.

На совести командной мелюзги дезинформирование командирчиков чуть повыше, которые докладывают «уже командиру» еще более далекие от правды сведения. На выходе получаются решения, ведущие к катастрофе российской государственности.

Посему Симоньян выдвигает фантасмагорическую идею криминализации вранья начальству. Если "дебилы в интернете" за распространение фейков, дискредитирующих захватническую войну, получают от 3 до 5 лет, то почему бы не карать винтиков-лгунов? Тем более того, как оказывается, требуют исключительные обстоятельства. Получается, что те, кто задумывал "референдумы" на временно оккупированных территориях, врали Москве о прочности российских позиций.

Но утрата Херсона на долгие годы вперёд дискредитировала наречие "навсегда".

Карательный новодел Симоньян поднимает целый пласт вековых проблем российского общества, в котором лицемерить и лебезить перед начальством – норма. Происходит покушение на двигатель карьеры. А с другой стороны, война всегда непрозрачна, переполнена хитрости и обмана. Здесь самые лучшие знатоки не всегда способны отличить истину от лжи.

Тем более в условиях оперативной обстановки информация за минуты устаревает, и найти крайнего попросту невозможно.

Это совсем не исключает приписок, выдумок. Кто-то не хочет расстраивать командиров, кто-то боится нарваться на неадекватов и моральных уродов, а кто-то просто надеется на тупость командования. Вот из-за командирчиков и получается "эффект бабочки": должны были быть под Берлином, но почему-то роем окопы под Белгородом.

Из-за такого потока обмана происходит делегитимизация власти. Центр в глазах людей предстает в уродливом свете, а ведь там же должны не дураки сидеть. Здесь понятна суть клича Симоньян. Нужно все провалы "СВО" спихнуть на мелкоту, тогда крупная рыба может чувствовать себя спокойно и безнаказанно. Просто кремлёвским стратегам винтики попались поганые. Обратная сторона слов пропагандонки: Путин святой, ему и так не повезло с этой биомассой.

Есть и прикладная сторона всей этой возни. В РФ хотят создать свой аналог "министерства правды" – имперское министерство пропаганды. Ясное дело, на такое хлебное место уже выстроилась целая очередь желающих, и армянская семейка здесь в первых рядах. По сути ими даже программа действий оглашена. Дальше будет официальное внедрение понятия "мыслепреступление".

Однако у бдительных компетентных органов к самой Симоньян возникают вопросы. Почему так долго молчала?

Может, подобное откровение с целью раскрыть врагу слабое место России? Что это, если не явное вредительство?

Джерело: https://t.me/sytosokrata/763

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