«НАДУЛИ!» (с). Про геополітичних гівноїдів та радіо судного дня

Коли вищий генералітет і політична верхівка кремля (усі ці путіни, лаврови, пєскови й патрушеви) виходять на трибуни, вони роками крутять одну й ту саму платівку. З трагічним виразом обличчя вони бідкаються на весь світ:

«Нас знову надурили! Нас водили за ніс із Мінськими угодами! Нас жорстоко ошукали з розширенням НАТО! Нас обманули в Стамбулі! Нас кинули з зерновою угодою!»

Ця жалісна нарізка «нас кинули» крутиться на російському ТБ нон-стоп. Вони так наполегливо намагаються виставити себе безневинними жертвами підступного Заходу, що мимоволі виникає питання: почекайте, а як це взагалі працює в реальності?

Давайте перекладемо це на просту кулінарну метафору.

Уявіть персонажів, яким роками замість обіцяних пиріжків із м'ясом підсовують пиріжки з гівном. І вони їх не просто беруть — вони їх купують, сідають за стіл, ріжуть на акуратні скибочки, роблять із цього медійні нарізки, роками смакують на всю країну в ефірах Соловйова-Скабєєвої, ковтають... а потім витирають рота серветкою і жалібно кажуть: «Ой, а нас, виявляється, знову надурили! Там знову було гівно!»

Тож давайте називати речі своїми іменами. Якщо тебе обвели навколо пальця один раз — це підступність ворога. Якщо два — твоя наївність. Але якщо тебе, за твоїми ж словами, «дурять» чверть століття поспіль на кожному міжнародному кроці, а ти продовжуєш це їсти — то ти не «обдурений». Ти просто гівноїд. Свідомий, хронічний гівноїд, для якого цей субстрат став основним державним раціоном.

Вони не можуть визнати, що інтелектуально, технологічно й стратегічно програли. Що проспали сучасний світ, що розікрали армію, що їхнє «мале небо» тепер контролюють українські дрони. Краще виглядати тотальним дурнем, якого чверть століття водять за ніс, ніж визнати власну неадекватність. Статус «вічно ображеного» — це їхня головна державна скрєпа.

Але найпрекрасніше в цій історії те, що система завжди прагне до самодокументування. Життя — найкращий сценарист комедії абсурду.

Буквально днями легендарна російська військова «радіостанція Судного дня» УВБ-76, яка десятиліттями транслює в ефір монотонний гудок на випадок ядерної війни, раптом перервала мовлення і видала в ефір нове голосове повідомлення, кодове слово для своїх військових:

«КАЛОЕД»

Геніально. Тут навіть додати нічого. Чи це чийсь філігранний хакерський привіт у їхню частоту, чи їхній реальний внутрішній шифр — неважливо. Коло замкнулося абсолютно ідеально. Їхня головна стратегічна станція офіційно зафіксувала статус усього кремлівського керівництва і підтвердила діагноз.

ОТЖЕ: Систему не обдуриш. Вони самі прекрасно знають, хто вони є і що саме вони їдять. Гиги.

Слава ЗСУ!

Джерело: facebook.com/bryhynets

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