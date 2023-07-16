Наев призывает к эвакуации приграничье Сум

Военным в Сумской обл. будет легче защищать границу с рф, если население эвакуируют из приграничных районов, пояснил Командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев

Эти населенные пункты враг терроризирует из артиллерии, авиации, посылает диверсантов почти каждый день.

Правительство запустило возможность бесплатной эвакуации из Сумской обл. Поезд будет ежедневно везти людей из Сум в Киев, а там им будут выплачивать денежную помощь и, при необходимости, поселять в модульные городки в Вышгородском районе.

Сегодня был отправлен первый эвакуационный поезд.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/20235

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