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"Нафтогаз" автоматично продовжив ціну на газ для населення

Нафтогаз автоматично продовжив ціну на газ для населення

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" автоматично продовжує договори з 2,2 млн українських домогосподарств та зберігає для населення колишню ціну на газ 7,96 грн/куб. м (із ПДВ).

Про це повідомляється на сайті газопостачальної компанії.

"Ми пропонуємо одну з найвигідніших цін на газ серед постачальників на ринку", - зазначили у "Нафтогазі".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зберіг до 30 вересня 2022 року чинні ціни на газ для населення на рівні річних базових пропозицій постачальників та зобов'язав постачальника останньої надії (ПОН) забезпечувати газом важливих для обороноздатності непобутових споживачів за ціною 32 тис. грн/тис. куб. м.

Постанова про затвердження оновленого положення про спецзобов'язання на ринку природного газу (ПСО) №489 від 29 квітня 2022 року оприлюднена на урядовому порталі та набула чинності з 1 травня цього року.

Источник: elektrovesti.net

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