Нагла брехня: Сили оборони обстріляли газовимірювальну станцію «Суджа» - Генштаб

російська федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції «Суджа».

Ці звинувачення безпідставні.

Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами.

Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією - обстріляв цей об’єкт з артилерії.

Варто додати, що раніше війська рф використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту.

Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22213

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