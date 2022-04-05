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Наглядно, как катастрофа в Украине выглядит в контексте других конфликтов — данные приводит The Economist.

Наглядно, как катастрофа в Украине выглядит в контексте других конфликтов — данные приводит The Economist.

Всего за 5 недель из Украины уехали почти 5 млн (!) человек. Для сравнения: в Персидском заливе за 1991 год из Ирака бежали около 1,4 млн, в 2013 году из Сирии уехали 2,2 млн. Столько беженцев в один небольшой отрезок времени, как сейчас в Украине, мир не видел очень давно.

Это колоссальная гуманитарная катастрофа — у миллионов семей жизнь изменилось навсегда.

https://www.economist.com/graphic-detail/2022/03/30/how-the-war-in-ukraine-compares-to-other-refugee-crises

Новости портала «Весь Харьков»

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