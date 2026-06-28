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Наглядное масштабирование логистического локдауна и это только июнь

Наглядное масштабирование логистического локдауна и это только июнь

Дальнейшее развитие ситуации это либо полное прекращение логистики как минимум по М-14, либо рост потерь автомобильного транспорта у РОВ до новых рекордных значений.

Ну, что оккупант, помогли тебе твои мобильные огневые группы?

Кстати, если командование РОВ изберёт вариант пробивать путь лбом, то с учётом динамики потерь автомобильного транспорта у оккупантов, если она сохранится, к концу 2026 россияне потеряют больше единиц автомобильного транспорта за год, чем РККА за весь период Второй мировой войны.

Потерять больше автомобильного транспорта за год, чем вся красная армия за всё время Второй мировой войны… Хм, звучит прямо как вызов! Думаете установят такой исторический рекорд?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/27735

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