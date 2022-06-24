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Найближчими тижнями наступальні операції рф на Донбасі призупиняться – ISW

Найближчими тижнями наступальні операції рф на Донбасі призупиняться – ISW

У найближчі тижні наступальні операції російських військ, імовірно, призупиняться, незалежно від того, чи захоплять вони район Сєвєродонецька – Лисичанська.

Про це ідеться в оцінці ситуації на сході України американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 23 червня, передає Укрінформ.

Це, судячи з усього, дасть українським силам можливість розпочати «обережні контрнаступи», ідеться у висновках ISW.

«Ідеологічна зацикленість Кремля на захопленні Сєвєродонецька, як і облога «Азовсталі», очевидно, остаточної підірве можливості росії у просуванні в Україні», - вважають експерти інституту.

За їхніми оцінками, втрата Сєвєродонецька – це тимчасова втрата території для України, але битва за місто не буде вирішальною перемогою росії.

Зазначається що за останні кілька днів російські сили досягли значних успіхів у районі Сєвєродонецька – Лисичанська. Водночас українські війська переважно досягли своєї мети, уповільнивши й вимотавши російську армію.

ЗСУ упродовж декількох тижнів вдавалося втягувати в цей район значну кількість особового складу, зброї та техніки збройних сил рф, що знижувало загальні можливості російських сил, не давало їм змоги зосередитися на більш вигідних напрямках наступу.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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