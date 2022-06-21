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«Найбільш тупа частина!» Окупант розповів, чому довго затримується на війні в Україні

«Найбільш тупа частина!» Окупант розповів, чому довго затримується на війні в Україні

В новій перехопленій розмові окупант розповідає дружині про причини довгого перебування на війні. А також шукає способи повернутися назад.

Розповідає, що командир корпусу повідомив, що вони тут залишаться ще надовго: «Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на півроку. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мене з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?»

Росіянин пояснює, що на Сахаліні, де дислокується його частина, вже нікого не залишилось, оскільки всіх кинули в Україну. Тому, йому треба отримати якусь довідку про хворобу. Можливо тоді відпустять додому.

Жінка питає про причини такого довгого перебування навійні: «Ви найбільш бойова частина?»

На що отримує пряму відповідь: «Найбільш тупа частина».

Источник: gur.gov.ua

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