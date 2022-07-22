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Найдорожчий космічний телескоп в історії зіткнувся з метеоритом: у НАСА розповіли про пошкодження

Найдорожчий космічний телескоп в історії зіткнувся з метеоритом: у НАСА розповіли про пошкодження

Новий космічний телескоп "Джеймс Вебб", вартість створення та запуску якого обійшлася в 10 мільярдів доларів, зіткнувся з метеороїдом, через що отримав пошкодження дзеркала.

Як повідомляється в новому звіті NASA, з моменту запуску, який відбувся 25 грудня минулого року, пережив зіткнення з 19 мікрометеоритами, а також з космічним каменем більшого розміру.

Через зіткнення з останнім одне із дзеркал телескопа зазнало помітного пошкодження. На думку фахівців, це сталося десь у проміжку часу між 23 та 25 травня.

На оприлюдненому знімку можна чітко бачити вм’ятину на дзеркалі C3 у нижній правій частині, яка виглядає як біла пляма.

Втім, фахівці кажуть, що турбуватися не варто, оскільки перед запуском дзеркала пройшли випробування на міцність, проте розмір каменю все ж таки став для них несподіванкою.

Наголошується, що телескоп перебуває у повністю робочому стані та продовжує виконувати свою місію з вивчення Всесвіту.

Найдорожчий космічний телескоп в історії зіткнувся з метеоритом: у НАСА розповіли про пошкодження

Джерело: telegraf.com.ua

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Темы: космос, США

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