Найпотужніші «прильоти» по Харкову були 9 березня цього року, — Терехов в інтерв’ю "Голосу Америки"

«Потужні прильоти С-300 по критичній інфраструктурі міста, найпотужніші прильоти які були, найпотужніші руйнування, які вони накоїли.

Не було електропостачання, не було напруги зовсім, не було водопостачання. Не ходив електротранспорт наш, ми були вимушені зробити так, щоб замінити електротранспорт, метрополітен – автобусними маршрутами. Ці дві доби були дуже важкі, з цим викликом всі харків’яни впоралися», — заявив Терехов.

Джерело: https://t.me/h_saltovka/75475

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