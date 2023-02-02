“Найсучасніший” танк русні Т-90 не витримав випробування Україною

По состоянию на сегодняшний день в Украине было задокументировано (фото/видео) уничтожение/повреждение/затрофей 45 российских танков Т-90А/С/М “Прорыв”. По не задокументированным данным это количество превысило 70 единиц.

И в этом контексте интересно вот, что…

Согласно всё тем же задокументированным данным в Украине было уничтожено 940 танков Т-72 из 2030 находившихся в строю, 380 танков Т-80 из 550 боеспособных и выходит, что 45 из… А вот тут интересен вопрос, из скольких?

Считается, что у россии на вооружении находится до 450 танков Т-90. Но, возникает вопрос, если у россии достаточное количество боеспособных танков Т-90, то почему с осени 2022 в зоне БД в Украине стали появляться экспортные версии Т-90С, а не стоящие на вооружении вс рф Т-90А/М?

С 2010-х танки Т-90 в российской армии выводились из состава и отправлялись на хранение. На момент начала полномасштабного вторжения в Украину у российской армии боеспособных танков Т-90 было не более, внимание, сотни! Все остальные либо находились на консервации, либо требовали капитального ремонта.

То есть, исходя из имеющихся на сегодня задокументированных данных, в Украине было уничтожено почти 50% боеспособных “не имеющих аналогов в мире” Т-90? Но это именно когда мы говорим о “задокументированных данных”, а согласно не документированным? Выходит – 70%?

Именно такое катастрофическое количество потерь боеспособных Т-90 объясняет то, что россия вынуждена заводить в Украину экспортные версии этих танков, в том числе предназначавшиеся Индии – “Bhishma”.

Итог? А итог прост. “Не имеющих аналогов в мире” Т-90 по количеству уничтоженных единиц ничуть не лучше Т-72 и Т-80, то есть, мало чем отличается от классической советской школы танкостроения, отстающей от современных методов ведения война на поколения, ввиду чего у них и настолько низкая выживаемость на поле боя.

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