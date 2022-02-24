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"Наказ МОЗ", що розповсюджується в мережі, не відповідає дійсності
Наразі розповсюджується фейковий наказ Міністерства охорони здоров’я за начебто підписом міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка щодо затверджених заходів з евакуації закладів охорони здоров’я міста Києва та інших міст.
«Наголошую! Весь зміст неіснуючого наказу фейковий», – зазначив міністр.
Заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам.
Усі чинні накази публікуються лише на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я за посиланням: https://moz.gov.ua
Источник: moz.gov.ua
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