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Нам після руссо-попів доведеться в Лаврі ще й ремонт робити!

Нам після руссо-попів доведеться в Лаврі ще й ремонт робити!

Паша-Мерседес втулив на верхніх хорах Успенського Собору Києво-Печерської Лаври фреску зі своїм писком і писком Онуфрія. Ну і гебіста Владіміра Сабодана до комплекту. Ікона трьох святих, так би мовити.

Але і на цьому Паша не зупинився: є ще один розпис з ним - в Академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці (на Дальніх Печерах) "Але він там не схожий на себе".

З пафосних недоробків хоч струсять повну вартість ремонту? Хоча добре би ще й штраф - і з них, і окремо з РПЦвУ ака "УПЦ".

Джерело: https://www.facebook.com/alex.golobuckij

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