«Нам вообще сказали, под воронеж едем» - перехоплення ГУР

«Нам вообще сказали, под воронеж едем, а попали мы сразу за «ленточку» сюда, приехали на 1-ю линию»

Військовослужбовець рф під Лиманом розповідає про невдалі наступи на місто:

▪️ окупант розповідає про невдалі спроби взяти Лиман й загибель командира;

▪️ «нам отпор дают *бать жесткий — еле ноги унесли, нах*й, в последний раз»;

▪️ «у меня 1-я линия, короче…там хохлы сидят: хохлы, поляки, нах*й»;

▪️ «*башат минометы, агс, бл*, 150-ка ложит»;

▪️ «я вот в отделении, у меня двоих нет, нах*й, человек было 7»;

▪️ «нам вообще сказали, что под воронеж едем, а попали мы сразу за «ленту» в первый же день, нах*й».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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