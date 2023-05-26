«Нам вообще сказали, под воронеж едем» - перехоплення ГУР
«Нам вообще сказали, под воронеж едем, а попали мы сразу за «ленточку» сюда, приехали на 1-ю линию»
Військовослужбовець рф під Лиманом розповідає про невдалі наступи на місто:
▪️ окупант розповідає про невдалі спроби взяти Лиман й загибель командира;
▪️ «нам отпор дают *бать жесткий — еле ноги унесли, нах*й, в последний раз»;
▪️ «у меня 1-я линия, короче…там хохлы сидят: хохлы, поляки, нах*й»;
▪️ «*башат минометы, агс, бл*, 150-ка ложит»;
▪️ «я вот в отделении, у меня двоих нет, нах*й, человек было 7»;
▪️ «нам вообще сказали, что под воронеж едем, а попали мы сразу за «ленту» в первый же день, нах*й».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua