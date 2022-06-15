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Нападение Китая на Тайвань повлияет на глобальные торговые потоки больше, чем война в Украине

Нападение Китая на Тайвань повлияет на глобальные торговые потоки больше, чем война в Украине

Это приведет к нехватке полупроводниковых микросхем, заявил Reuters главный торговый переговорщик Тайбэя Джон Дэн.

(https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-attack-taiwan-would-hit-global-trade-more-than-ukraine-war-says-taiwan-2022-06-14/)

Признаков неминуемой атаки Китая пока нет. Но Тайвань повысил уровень готовности с начала войны на Украине.

Источник: https://t.me/truexanewsua/50658

Новости портала «Весь Харьков»

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