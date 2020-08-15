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Нападение таксиста на Салтовке: полиция выясняет обстоятельства
Сегодня около 18:50 в полицию поступило сообщение от медиков: в больницу обратился мужчина с ножевым ранением шеи.
По предварительной информации, мужчина (водитель такси) самостоятельно добрался до медкомплекса на своем авто. Пострадавшего сразу же отправили на операцию.
В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает, где именно и при каких обстоятельствах был ранен мужчина.
Информация зарегистрирована в Немышлянском ОП.
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