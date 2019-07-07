НАПК предупреждает о временных ограничениях доступа к реестру деклараций

НАПК предупреждает о возможных временных технических ограничениях доступа в Единый госреестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Відповідну інформацію розміщено у суботу на сторінці НАЗК у Facebook.

"Сообщаем, что по информации Государственного предприятия «Украинские специальные системы», в связи с проведением регламентных работ на его технической площадке доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, с использованием личных ключей и квалифицированных сертификатов открытых ключей квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг АЦСК «MASTERKEY» ООО «АРТ-МАСТЕР» и ЦСК Государственной пограничной службы, может быть ограничен", - говорится в сообщении.

Источник: ukrinform.ru

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