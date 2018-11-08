НАПК: В декларации Сыроид нашли машину за 10 грн

Три админпротокола составили по результатам проверки деклараций 2015-2017 годов вице-спикера

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 11 протоколов об административных правонарушениях по фактам декларирования недостоверной информации, несообщении и несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, а также несвоевременного предоставлении деклараций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решения были приняты на заседании Национального агентства.

"Три админпротокола составлены по результатам проверки деклараций 2015 - 2017 годы народного депутата, заместителя спикера Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид. Зафиксировано несоответствие задекларированной стоимости автомобиля субъекта декларирования на дату приобретения права", - отметили в пресс-службе

По данным НАПК, приобретение автомобиля осуществлялось на основании биржевого договора (соглашения), согласно которому стоимость Suzuki Grand Vitara, который купила чиновник у своего гражданского мужа, составляла 10 грн.

"Однако в декларациях указана стоимость автомобиля, за которую он был приобретен предыдущим владельцем, а именно 180 тыс грн", - уточнили в пресс-службе.

Зафиксированы также правонарушения, связанные с коррупцией, которые предусмотрены частью второй статьи 172-6 КУоАП.

В отношении заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе НАПК составило два протокола в связи с несвоевременным представлением информации об изменениях в имущественном состоянии.

"По результатам осуществления контроля за своевременностью предоставления деклараций субъектов декларирования установлено, что заместитель министра несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением дохода от отчуждения Lend Rover Renge Rover 2010 года выпуска, а также - с приобретением в собственность Lend Rover Renge Rover 2013 выпуска", - подчеркнули в пресс-службе.

В Национальное агентство об изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в частную собственность машины Honda Accord 2011 выпуска стоимостью 150 тыс грн не сообщила прокурор Киевской местной прокуратуры № 8 города Киева Ольга Денисенко.

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Источник: liga.net

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