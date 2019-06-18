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Нардеп Тарута во время своей речи в Мариуполе дважды назвал украинских военных боевиками

Нардеп Тарута во время своей речи в Мариуполе дважды назвал украинских военных боевиками

Народный депутат и лидер партии "Основа" Сергей Тарута во время своей речи в Мариуполе дважды назвал боевиками украинских военных, защищавших Мариуполь от пророссийских оккупантов.

Об этом пишет "InfoResist"

"Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, что сделали" боевики ", сделали жители Мариуполя - свободу Украины и разрушение порядка Новороссии", - сказал Тарута.

Через минуту он снова оговорился.

"Я хотел бы сегодня поблагодарить всех боевиков, всех батальонов, Национальной гвардии, военных, которые ковали эту победу", - заявил нардеп.

После этих слов в толпе послышались крики недовольства тех, кто обратил внимание на предостережения. Вероятно, политик перепутал слово "бойцы" с "боевиками".

Источник: prm.ua

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