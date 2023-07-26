Нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова помітили на Мальдівах

Про це пише "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела.

У готелі підтвердили, що Арістов знімав у них номер.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія ініціював призупинення членства Арістова у фракції. Його відрядження перевірять.

P.S.

Арістов подав заяву на складання повноважень народного депутата України. Його заяву опублікував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Джерело: https://t.me/liganet/29577

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