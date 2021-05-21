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Нардепу Тищенко объявили выговор за вечеринку в ресторане во время локдауна

Нардепу Тищенко объявили выговор за вечеринку в ресторане во время локдауна

Партия "Слуга Народа" объявила выговор народному депутату Николаю Тищенко, который 18 апреля во время локдауна в Киеве устроил вечеринку ко дню рождения жены.

Об этом рассказали "Радио Свобода" председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия и другие народные депутаты от партии - Александр Качура и Евгения Кравчук.

Арахамия рассказал, что за объявление Тищенко выговора проголосовали единогласно. При этом Тищенко решили не лишать внутрипартийных должностей, в частности, заместителя председателя фракции в парламенте.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Александр Корниенко ранее говорил, что политическая партия совета будет рассматривать ситуацию с Тищенко в мае. 

"У нас есть выговоры разного уровня, в частности, временное отлучение от участия в принятии решений, то есть на несколько месяцев блокируется право голоса. По-моему, это существенное наказание для участника руководящего органа партии", - рассказал Корниенко.

Напомним, что 20 мая во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский сказал, что ему стыдно за Тищенко. Он также сообщил, что партия "дала шанс" депутату исправиться.

"О Николае Тищенко - да, он является депутатом от партии "Слуга Народа". Мне действительно стыдно за некоторые его шаги. Он был не прав. И считаю, он должен это понимать. Он взрослый человек, должен сам нести ответственность за то, что происходит. Партия рассматривала его вопрос, дали Николаю Тищенко шанс, потому что я знаю, что у него есть и другие стороны", - сказал президент Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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