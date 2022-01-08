Наркотики в бороде и контрабанда из Донецка. ТОП-10 таможенных нарушений года

Харьковская таможня подвела 2021 года и определила наиболее резонансные нарушения таможенного законодательства, в которых нарушители пытались "креативно" скрыть товары от таможенников. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской таможни.

● На первом месте – нарушитель, который намеревался перевезти через границу наркотики, спрятав их в собственной бороде. Тайник обнаружил служебный пес по кличке Арчи.

● На втором месте – женщина, которая прятала наркотики в обуви. Таким образом нарушительница пыталась пробраться в РФ из Украины.

● Третье место – у водителя, прятавшего марихуану в трубе под кузовом автомобиля. Сверток весом около 0,5 кг обнаружил служебный пес Фил.

● На четвертом месте – владелец авто, который намеревался вывезти в РФ около трех килограммов героина под видом биодобавок для животных. Пакет с наркотиками нашли между сиденьями машины. После применения реагент-теста Sirchie NARK II выясилось, что обнаруженное вещество содержит наркотические средства: героин, морфин и бупренорфин.

● Пятое место – владелица пакета с влажными салфетками, спрятавшая внутри сверток с "марихуаной". Служебная собака таможни - фокстерьер Арчи - сработал на личные вещи гражданки РФ, а именно на ее рюкзак. В нем таможенники и обнаружили влажные салфетки, внутри которых был сверток с наркотиками.

● На шестом месте - водитель, нашпиговавший собственное авто сигаретной "контрабандой" из Донецка. Табачные изделия были спрятаны в дверях авто, в полостях приборной панели, под декоративными накладками, в зоне кулисы, в панели управления стеклоподъемниками, в салоне.

● Седьмое место занял любитель музыки, спрятавший в музыкальную колонку "амфетамин". Препарат нашел служебный пес по кличке Тайсон.

● На восьмом месте - гражданин, который решил спрятать автозапчасти в бак с горючим. В ходе таможенного досмотра пограничники нашли запасные части для сельскохозяйственной техники в количестве свыше 30 единиц.

● Девятое место получил любитель предметов с признаками старины, пытавшийся вывезти в РФ старинные часы XIX века. Культурная ценность осталась в Украине.

● Десятое место досталось гражданину Германии, пытавшемуся переместить через таможенную границу Украины незадекларированные ювелирные изделия в футлярах для украшений - обручальные кольца, браслет, колье и пояс на сумму 166 320,06 грн.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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