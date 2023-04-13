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«Народу все равно не хватает, вообще жопа короче» - перехоплення ГУР
Військовий рф розповів про оточення та брак людей:
● «если даже что-то будет, нас даже вывести никак»;
● окупант розповідає, що вони опинилися в оточенні ЗСУ;
● «мы тут с мобилизованными разговаривали, у них 4 танка, сейчас будем пробиваться»;
● співрозмовниця ділиться інформацією, ніби мобілізованих збираються виводити;
● «нас сейчас будут в мясо отправлять».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/2193