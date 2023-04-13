«Народу все равно не хватает, вообще жопа короче» - перехоплення ГУР

Військовий рф розповів про оточення та брак людей:

● «если даже что-то будет, нас даже вывести никак»;

● окупант розповідає, що вони опинилися в оточенні ЗСУ;

● «мы тут с мобилизованными разговаривали, у них 4 танка, сейчас будем пробиваться»;

● співрозмовниця ділиться інформацією, ніби мобілізованих збираються виводити;

● «нас сейчас будут в мясо отправлять».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2193

Новости портала «Весь Харьков»