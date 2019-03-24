Нарушения агитации: под Харьковом полиция провела проверку

22 марта в 10:15 в Лозовской отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что возле магазина обнаружила агитационную палатку представителей кандидатов в Президенты, где, якобы, волонтеры распространяют агитационные материалы в конвертах и собирают персональные данные.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что в агитационной палатке от кандидата в президенты Украины находятся конверты с агитационными материалами, которые не содержат нарушений Закона Украины "О выборах президента Украины", сбор персональных данных не проводился. Нарушений общественного порядка не выявлено.

Источник: sq.com.ua

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