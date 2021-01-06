Нарушения карантина обнаружили в 7 заведениях общепита и 9 салонах красоты Харьковщины

За праздничную неделю инспекторы Главного управления Госпродпотребслужбы провели в регионе 523 проверки.

Так, из 26 проверенных заведений общественного питания нарушения обнаружили в 7. Из 22 парикмахерских и салонов красоты – в 9. Такие данные приводит официальный сайт ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Также проверки прошли на объектах:

– продовольственной торговли – 282 проверки (на 85 – нарушения);

– непродовольственной торговли – 127 (40).

Из 28 агропродовольственных рынков нарушения обнаружили на 6, из 23 других объектов (аптеки, ТРЦ, развлекательных заведения, объекты водоснабжения) – на 5.

Единственные объекты, к которым у Госпродпотребслужбы не нашлось замечаний, – школы в период зимних каникул. Ни в одном из 15 учреждений среднего образования нарушений не нашли.

“С целью устранения нарушений за предыдущую неделю вынесено 19 постановлений о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий”, – сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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