Нарушения карантина обнаружили в 7 заведениях общепита и 9 салонах красоты Харьковщины
За праздничную неделю инспекторы Главного управления Госпродпотребслужбы провели в регионе 523 проверки.
Так, из 26 проверенных заведений общественного питания нарушения обнаружили в 7. Из 22 парикмахерских и салонов красоты – в 9. Такие данные приводит официальный сайт ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Также проверки прошли на объектах:
– продовольственной торговли – 282 проверки (на 85 – нарушения);
– непродовольственной торговли – 127 (40).
Из 28 агропродовольственных рынков нарушения обнаружили на 6, из 23 других объектов (аптеки, ТРЦ, развлекательных заведения, объекты водоснабжения) – на 5.
Единственные объекты, к которым у Госпродпотребслужбы не нашлось замечаний, – школы в период зимних каникул. Ни в одном из 15 учреждений среднего образования нарушений не нашли.
“С целью устранения нарушений за предыдущую неделю вынесено 19 постановлений о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий”, – сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Источник: objectiv.tv
Автор: Алексей Наумов