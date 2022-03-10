"Нас тут дружня родина у цілий вагон": як живуть люди в укриттях харківської підземки

Два тижні тому харківська підземка зупинила роботу транспорту: від першого дня війни метро стало укриттям від російських бомб і ракет для частини жителів міста. Дехто на станціях усі 14 днів війни.

Пенсіонерка Валентина знайшла прихисток на сходовому майданчику станції. Її будинок неподалік підземки, сюди принесла з дому ковдри, аби зігрітися.

"Тут краще, ніж дома, вдома страшно. Ми бігаємо додому приготувати їсти, тут є кип'яток, чай, зарядки є. Ноги мерзнуть, валянки дали, все, але все одно не витримую. Аби все скінчилося, миру хочеться, щоб не чути тут плачу дітей", — говорить Валентина.

На платформі працюють фонтанчики із питною водою, плашки стоять попід стінками станції, біля розеток чайники — до вечора, кажуть люди, до чайника вишиковується черга. Черги й біля розеток: тут заряджають гаджети.

У мегафон працівниця метро звертається “Шановні жителі станції...”

На коліях стоїть потяг. Тепер його вагони — так само прихисток для людей. На одному з них — дитячі малюнки, їх зробив 10-річний Максим.

"Тут є сонце, є кіт, прапор України. Я люблю малювати, але не знаю що, тож щось і малюю. У мене тут ще однокласниця є Соня, а інші поїхали і інші міста та країни", — розповідає хлопчик.



Родина Максима так само два тижні живе у підземці, його мама Оксана заспокоює собаку Тіма й каже — перший тиждень жили на платформі, потім перебралися у вагон, бо так тепліше.

"Виживаємо, нирки тут гріємо. Нас тут дитина і троє дорослих. Все, що було, з дому принесли швидку та й усе. Нас тут годують, іноді виходимо продукти купити. Нам тут спокійніше, в мене дитина сказала, що він не вийде з метро, поки все не закінчиться", —говорить Оксана.

Источник: suspilne.media

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