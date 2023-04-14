Насчёт "Китай согласился тайно поставлять оружие России, согласно слитым документам Пентагона"

Как и всегда, призываю читать чуть дальше заголовков.

Что написано в материале? The Washington Post изучило (https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/13/russia-china-weapons-leaked-documents-discord/) слитый документ, датированный 23 февраля. Там говорится, что США подслушивали российскую Службу внешней разведки, и в одном из перехватов СВР РФ рассказала, что китайская Центральная военная комиссия одобрила поставки вооружения, но хотела удержать это в тайне.

Анализируем.

Приблизительно в это же время, начиная с 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности США впервые говорят (https://t.me/ToBeOr_Official/10758) о том, что Китай может начать поставки оружия России. Появляются материалы (https://t.me/ToBeOr_Official/10838) о том, что Китай якобы хочет поставить дроны. Байден (https://abcnews.go.com/Politics/biden-tells-abcs-muir-respond-china-sends-weapons/story?id=97447646), Блинкен (https://lenta.ru/news/2023/02/19/blinken_van/), Салливан (https://www.golosameriki.com/a/moscow-china-lethal-aid-consequences-us-position/6979633.html) - все публично предупреждают Китай не делать этого.

Что ж, благодаря слитому документу мы понимаем, откуда у США появилась такая информация - из перехвата дырявой СВР РФ. Но в самом сливе, который сегодня обнародовали, нет ничего нового - США узнали об этом ещё полтора месяца назад и рассказали всему миру.

Дальше.

Какое именно оружие собирался поставлять Китай неизвестно. Но КНР настаивала на том, что оружие должно поставляться тайно, под видом "гражданских товаров".

Проблема тайных поставок заключается в том, что когда их слишком много, они начинают привлекать внимание и становятся явными. Простой пример: украинские мониторинговые группы знают о каждом полёте (https://t.me/war_monitor/6543) грузового "Ил-76" из Тегерана в Москву, после которых по украинским городам начинают летать "Шахеды".

Какие-то серьёзные поставки вооружений не скрыть от современных средств разведки, и раз уже о них узнают OSINT-сообщества, американская разведка тем более бы узнала.

Что можно поставлять в небольших количествах, чтобы это можно было скрыть? Ну, например, артиллерийские боеприпасы. Но Украина к этому моменту китайских снарядов, запущенных Россией, не фиксировала.

Но вернёмся к дате утечки - 23 февраля. Уже середина апреля. С тех пор прошло полтора месяца. Си Цзиньпин успел съездить в Москву. Но никакой новой информации о поставках китайского оружия России не всплывало.

Си передумал? Си внял предупреждению американцев? Си был возмущён дырявостью СВР РФ, из-за которой американцы узнали о тайных планах Китая? Мы не знаем. Но The Washington Post пишет: "Несмотря на то, что Си Цзиньпин, как казалось, зацементировал свои отношения с Путиным во время трёхдневного визита в Москву в прошлом месяце, Китай удержался от полной поддержки действий российского лидера в Украине, вместо этого позиционируя себя в качестве потенциального миротворца".

И, завершая, The Washington Post, ссылаясь на источники, констатирует: "У нас нет свидетельств, что Китай поставлял оружие или передавал летальную помощь России, хотя мы всё ещё обеспокоены и пристально следим".

Вот почему важно читать дальше заголовков.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/11409

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