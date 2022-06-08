Населення Маріуполя зменшилося у 5 разів

За даними так званого Пенсійного фонду фейкової "ДНР", зараз у Маріуполі перебуває 46 тисяч осіб. Це в 3 рази менше, ніж до вторгнення Росії (136 тисяч). Але частка літніх людей в структурі наявного населення Маріуполя зросла вдвічі. Загалом населення міста зменшилося у 5 разів:

● приблизно 200 тис маріупольців виїхали на підконтрольну територію України;

● 50 – 70 тисяч знаходяться в приазовських селищах або окупованих територіях сходу та півдня України;

● 47 тисяч депортовано або змушено виїхати на територію росії та білорусі;

● понад 22 тисячі вбито російськими військами;

● 100 – 120 тисяч маріупольців й досі перебувають у зруйнованому місті без базових побутових умов.

Ось на що перетворив "рускій мір" квітуче українське місто.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14634

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