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Населення Німеччини виросло до рекордного рівня за рахунок біженців із України

Населення Німеччини виросло до рекордного рівня за рахунок біженців із України

Населення Німеччини виросло до рекордно високого рівня 84,3 млн осіб у 2022 році, коли українські біженці прибули до Німеччини, рятуючись від війни. Зростання було зафіксовано після стагнації протягом останніх трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Федеральне статистичне управління повідомило, що у 2022 році в Німеччині проживало на 1,1 млн осіб більше, ніж у попередньому році. Іммігранти з лишком компенсували низьку народжуваність та старіння населення.

Лише за перше півріччя українці, котрі прибули до Німеччини, збільшили населення на 740 тисяч людей. На піку попередньої кризи з біженцями, спричиненої насильством у Сирії, Афганістані та Іраку, у другій половині 2015 року в Німеччині з'явилося 756 тисяч нових мешканців.

Потік іммігрантів, які прибувають з інших країн, крім України, також збільшився у 2022 році після кількох років млявого зростання через пандемію COVID-19.

Прибуття іммігрантів працездатного віку компенсувало старіння населення. У той час як загальна частка німців працездатного віку (від 15 до 63 років) у 2022 році становила 61,6%, серед тих, хто прибуває з-за кордону, вона становила 75,9%.

Джерело: rbc.ua

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