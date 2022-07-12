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Населення планети досягне восьми мільярдів вже цієї осені - ООН

Населення планети досягне восьми мільярдів вже цієї осені - ООН

У листопаді населення Землі вперше в історії сягне 8 мільярдів осіб й продовжить зростати, хоч і повільніше, ніж раніше.

Як повідомляє Укрінформ, про це з посиланням на прогноз ООН пише Сіньхуа.

“Швидкість приросту населення - найнижча з 1950-го, впавши у 2020-му нижче 1%”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що до 2030-го населення планети може досягти 8,5 млрд, до 2050-го - 9,7 морд, а у 2080-их сягнути піку в 10,4 млрд. Більш ніж половина приросту до 2050-го року забезпечуватимуть країни на південь від Сахари.

При цьому Індія має обійти Китай за кількістю населення вже у 2023-му. “Більша частина прогнозованого приросту до 2050-го буде сконцентровано у восьми країнах: Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах та Танзанії.

Нагадаємо: з 1990-го року Світовий день народонаселення відзначається 11 липня, аби привернути увагу до проблем зростання населення світу.

Источник: ukrinform.ua

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Темы: оон

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