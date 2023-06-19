Наша песня хороша, начинай сначала, или, не прошло с Залужным, пройдёт с Будановым

Российская пропаганда запустила очередную, хорошо нам всем знакомую ИПСО, о том, что один из руководителей силовых ведомств Украины болен/убит/тяжело ранен. И на этот раз взялись за Буданова.

Напомню, что в прошлый раз российская пропаганда успешно "похоронила", а затем ретранслировала фейки о тяжёлом ранении и "трепанации черепа" Валерия Залужного. И даже когда Залужный появлялся на публике, они находили "фотошоп", "заготовки" и провода аппарата жизнеобеспечения на фото и видео.

После того, как живого Залужного стало неприлично много, пропагандисты решили переключиться на Буданова и ретранслировать аналогичную ересь о том, что глава ГУР МО Украины тяжело ранен в голову и находится в коме... Неужто после "трепанации черепа"? Но в этой, несвежей, истории важно другое.

После того как все российские пропагандистские площадки облетело данное "сообщение" и на которое, вроде бы, и не стоило бы обращать внимание, внезапно начинается очередная волна, мол немецкое издание Stern подтвердило тяжёлое ранение и кому Буданова, находящегося в одной из клиник Германии!

Казалось бы, ну если уже Stern пишет, то самое издание которое "прославилось" в своё время "дневниками Гитлера", то тут уж точно, ранение, трепанация, кома и второе пришествие. Но, вот ведь незадача, если зайти на сайт Stern, то в последний раз оно писало о Буданове 28 февраля!

Казалось бы, со Stern, как независимым и непредвзятым западным источником финт не удался, каков следующий шаг? А следующий шаг оказался и вовсе неожиданным... На арену выпустили "кандидата наук" Илью Киву, который со всей ответственностью заявил - Буданов мёртв.

Интересно, теперь, чтобы парировать лжи российской пропаганды тоже нужно будет специально для этого делать фотографии и видео-заметки уже не с Залужным, а с Будановым? Хотя, какой смысл? Всё-равно найдутся "эксперты" которые заявят, что это "двойник" или "дипфейк" или ещё, что-то...

Всё это кажется нестоящим внимания бредом от оккупантов, но есть небольшой психологический нюанс. Настолько очевидная ложь ретранслируется как для внутреннего потребителя в рф, так и, к сожалению, для внешнего, который находится и в Украине. И, к сожалению, такие фейки и вправду заходят.

Увы, но в нашей информационной среде, долгое время пульсировали местные параноики, задающиеся вопросом "где Залужный?" Затем, после провала вброса со смертью/ранением, пошла волна манипуляций на тему "отстранения" Залужного. Аналогичный сценарий, не удивлюсь, уже применяют по Буданову.

И не смотря на то, что на ход боевых действий эти фейки абсолютно не влияют, на внутреннюю среду, они всё же оказываются определённое воздействие. А всё потому, что, к сожалению, многие из нас так и не выработали критическое мышление и информационную гигиену.

Что же до наших врагов... Если они идут на то, что каждый день виртуально то "убивают", то "ранят", то Залужного, то Буданова, то ещё кого-то (кому приготовиться?), то в целом у них с моральным настроем всё очень плохо, если не хуже. Хотя, почему "если" - это действительно так, хуже.

Слава нації!

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