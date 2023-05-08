Наша задача – не допустити захоплення Бахмута до 9 травня, – Cирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ підтвердив, що окупанти збільшили інтенсивність обстрілів із важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку, проводять перегрупування військ.

«Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани й робить усе можливе для того, щоб взяти Бахмут під контроль і продовжити наступальні дії. Станом на сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку. Але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. Наша задача - не допустити цього», – зазначив військовий.

Джерело: https://t.me/spravdi/28801

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