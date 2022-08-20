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Насколько честными и открытыми могут быть выборы в ГУЛАГе?

Насколько честными и открытыми могут быть выборы в ГУЛАГе?

Одной из самых отбитых, верноподданических, заискивающих и боящихся путина российских чинуш, без сомнения, является председатель центральной избирательной комиссии элла памфилова. Вызвали ее тут в бункер поговорить о "выборах 11 сентября". На эту встречу дура пришла с брошью ввиде буквы z, хотя никто ее об этом не просил. Но она полна плебейством которое не надо дополнительно мотивировать. В таких как элла оно есть и является главным конкурентным преимуществом.

Потом эллочка открыла рот. «Несмотря на все нынешние вызовы, мы все-таки последовательно отстаиваем свой основной принцип — о том, что выборы должны проходить максимально открыто, прозрачно. Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными. Это правда»,— сказала элла памфилова.

"Х#явда", так и хочется в рифму ответить тетке. Насколько честными и открытыми могут быть выборы в ГУЛАГе? Стране, где нет альтернативы, а только одна партия позволяющая паре других создать иллюзию политической борьбы?

Есть одно мнение и это мнение одного. И вся эта возня что происходит на россии даже политикой стыдно называть. Но эллочка, даже если это и понимает, никак противоречить не будет. Она верная путинистка. Правильная, надежная и покорная. Она готова нести полный бред про демократию в россии и глотать то, что ей положат в голову через рот.

Джерело: https://t.me/blacklampa/6935

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