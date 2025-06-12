Наслідки авіаудару по селищу Золочів: з-під завалів врятували матір з дитиною

Сьогодні о 17:17 російська авіація здійснила атаку трьома КАБ по селищу Золочів.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

За його словами, внаслідок ударів поранення отримали дві жінки 41 та 70 років, чоловік 52 років, гостру реакцію на стрес отримав хлопчик 11 років та жінка 66 років.

Постраждалим надано медичну допомогу.

«Попередньо зруйновано два приватних будинки, пошкоджено 28 приватних будинків та знищено один автомобіль», – зазначив Коваленко.

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, під уламками напівзруйнованого погреба опинилися жінка та її 11-річний син.

Співробітники ДСНС спільно з поліцейськими дістали постраждалих з-під завалів та передали медикам.

Агентство Телевидения Новости