Наслідки комбінованої атаки Харкова, попередньо, ворожими ракетами та БпЛА

▪️ Новобаварський район.

Внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджено одноповерхову промислову будівлю. Постраждав 30-річний чоловік.

Внаслідок «прильоту» ворожого безпілотника спалахнув приватний будинок на площі 100 м.кв.

Також спалахнула будівля СТО на площі 200 м.кв.

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Російський дрон, який впав у парку і не вибухнув, мав бойову частину вагою 50 кг, розповів Суспільному представник Харківської облпрокуратури Влад Карпов. За його словами, це фугасний снаряд. Вибухотехніки поліції та ДСНС знешкодили «Шахед», який впав і не розірвався.

▪️ У селі Циркуни Харківського району горів житловий будинок на площі 250 м². Попередньо, без постраждалих.

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