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Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Пошкодження в Києві внаслідок масованої атаки є майже в усіх районах міста. Ведеться ліквідація наслідків ударів на майже 50 локаціях, — Кличко

Відомо про 4 загиблих та 25 поранених, серед яких дитина.

▪️В Оболонському районі пошкоджено житлові будинки та складські приміщення. На місцях падіння уламків почались пожежі. Горіло близько 30 автомобілів.

▪️У Подільському районі уламки спричинили загоряння у приватному житловому будинку та в триповерховій будівлі.

▪️У Солом'янському районі пошкоджені житлові будинки. Крім цього, сталась пожежа на території закладу освіти.

▪️У Печерському районі пошкоджено житлові будинки і об'єкти нежитлової забудови. Горів гуртожиток. Ще одна пожежа сталась в Києво-Печерській Лаврі - горів дах Успенського собору.

▪️У Дніпровському районі уламками ушкоджено житлові будинки.

▪️У Деснянському районі сталось загоряння на території дитячого садка.

▪️У Голосіївському районі горіли склади. Пошкоджено житловий будинок і об'єкт інфраструктури.

▪️У Дарницькому районі уламки впали на відкритих територіях.

▪️У Шевченківському районі пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підприємства.

▪️У північній частині Києва без світла лишились 140 тисяч абонентів через обрив ЛЕП.

▪️Також повідомляється про удар по костюмному цеху кіностудії ім. Довженка. Найбільшу костюмну колекцію України знищено. Пошкоджено і інші корпуси кіностудії.

▪️ Внаслідок нічної атаки противника також пошкоджено Будинок органної та камерної музики

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Вночі ворог завдав масованої комбінованої атаки по Київщині, — ОВА

▪️У Бориспільському районі постраждали три людини, одна з них - дитина з гострою реакцією на стрес.

▪️У Броварському районі пошкоджено багатоповерхівку, три легкові автомобілі та склади.

▪️У Вишгородському районі є ушкодження на території приватного домоволодіння.

▪️У Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.

▪️У Бучанському районі пошкоджено склади.

▪️У Бориспільському районі пошкоджено приватний житловий будинок.

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)

Джерело: https://t.me/operativnoZSU/

Новости портала «Весь Харьков»

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