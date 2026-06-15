Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)
Пошкодження в Києві внаслідок масованої атаки є майже в усіх районах міста. Ведеться ліквідація наслідків ударів на майже 50 локаціях, — Кличко
Відомо про 4 загиблих та 25 поранених, серед яких дитина.
▪️В Оболонському районі пошкоджено житлові будинки та складські приміщення. На місцях падіння уламків почались пожежі. Горіло близько 30 автомобілів.
▪️У Подільському районі уламки спричинили загоряння у приватному житловому будинку та в триповерховій будівлі.
▪️У Солом'янському районі пошкоджені житлові будинки. Крім цього, сталась пожежа на території закладу освіти.
▪️У Печерському районі пошкоджено житлові будинки і об'єкти нежитлової забудови. Горів гуртожиток. Ще одна пожежа сталась в Києво-Печерській Лаврі - горів дах Успенського собору.
▪️У Дніпровському районі уламками ушкоджено житлові будинки.
▪️У Деснянському районі сталось загоряння на території дитячого садка.
▪️У Голосіївському районі горіли склади. Пошкоджено житловий будинок і об'єкт інфраструктури.
▪️У Дарницькому районі уламки впали на відкритих територіях.
▪️У Шевченківському районі пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підприємства.
▪️У північній частині Києва без світла лишились 140 тисяч абонентів через обрив ЛЕП.
▪️Також повідомляється про удар по костюмному цеху кіностудії ім. Довженка. Найбільшу костюмну колекцію України знищено. Пошкоджено і інші корпуси кіностудії.
▪️ Внаслідок нічної атаки противника також пошкоджено Будинок органної та камерної музики
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Вночі ворог завдав масованої комбінованої атаки по Київщині, — ОВА
▪️У Бориспільському районі постраждали три людини, одна з них - дитина з гострою реакцією на стрес.
▪️У Броварському районі пошкоджено багатоповерхівку, три легкові автомобілі та склади.
▪️У Вишгородському районі є ушкодження на території приватного домоволодіння.
▪️У Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.
▪️У Бучанському районі пошкоджено склади.
▪️У Бориспільському районі пошкоджено приватний житловий будинок.
Джерело: https://t.me/operativnoZSU/