Наслідки обстрілів селищ Високий та Ржавець: є постраждалі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 березня 2022 року близько 15:30 військовослужбовцями ЗС РФ здійснено артилерійський обстріл населених пунктів смт Високий та с. Ржавець Харківського району Харківської області.

У результаті обстрілу 5 мирних мешканців отримали тілесні ушкодження, пошкоджено більше 10 житлових будинків.

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости