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Наслідки обстрілів селищ Високий та Ржавець: є постраждалі
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 11 березня 2022 року близько 15:30 військовослужбовцями ЗС РФ здійснено артилерійський обстріл населених пунктів смт Високий та с. Ржавець Харківського району Харківської області.
У результаті обстрілу 5 мирних мешканців отримали тілесні ушкодження, пошкоджено більше 10 житлових будинків.
Досудове розслідування триває.
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