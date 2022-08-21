Наслідки обстрілу Харківщини за добу: є загибла та поранені

Ввечері 20 серпня російські військові обстріляли Дергачівську ОТГ: у смт Слатине загинула жінка 50 років. Внаслідок обстрілу с. Циркуни горіла господарча будівля площею 80 кв. м. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

21 серпня близько 00:20 російські військові завдали ракетного удару по с. Велика Рогань. Внаслідок обстрілу горів дах недобудованого будинку. Постраждало двоє мирних мешканців: чоловік віком 36 років та 24-річна жінка.

Також дві ракети влучили на територію освітнього закладу у селищі Докучаєвське Харківського району: пошкоджено господарчі будівлі.

Крім того, окупанти вночі завдали ракетного удару по Київському району Харкова: є влучання на територію приватного підприємства.

Попередньо, обстріли окупанти здійснили ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости