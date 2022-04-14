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14.04.2022 22:23
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Наслідки обстрілу Немишлянського району: подробиці від прокуратури

Наслідки обстрілу Немишлянського району: подробиці від прокуратури

Напередодні російські військовослужбовці обстріляли Немишлянський район Харкова, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

З травмами у лікарню були доставлені двоє жінок та чоловік.

Крім того, пошкоджено житлові будинки та територію підприємства.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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