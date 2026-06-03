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Наслідки удару по Холодногірському району Харкова: фото з місця

Наслідки удару по Холодногірському району Харкова: фото з місця

3 червня, близько 11:40, російський безпілотник атакував Холодногірський район Харкова. Для удару російські військові застосували БпЛА «Герань-3».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Унаслідок влучання пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль.

Загинула 52-річна жінка.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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